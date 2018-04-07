Волейбол. Либеро казанского «Зенита» Алексей Вербов — о полуфинальной серии

Для Питера выход в финал — праздник, а для Казани — работа. При этом финал простым не будет — считает либеро «Зенита-Казань» Алексей Вербов

Казанский «Зенит» приехал в Кемерово на второй матч полуфинальной серии на правах фаворита. На стороне подопечных Владимира Алекно и все титулы России и мира, и лёгкая победа в первом матче, и даже отсутствие в составе «Кузбасса» одного из лидеров. Но кемеровчане на всё это внимания не обратили — устроили фавориту горячий приём. Судьба противостояния решилась на тай-брейке, в котором чуть сильнее оказались казанцы. Либеро «Зенита» рассказал «Чемпионату», почему игра в Кемерово получилась такой трудной, рассказал от поездке к мемориалу жертвам трагедии в «Зимней вишне» и ожиданиях от финального противостояния с одноклубниками из Санкт-Петербурга.

«На матче в Кемерово было 2500 зрителей. При вместимости в 1500»

— Алексей, сразу после матча вы оценили игру команды «на троечку», а также заметили, что у Кемерово выиграл только Леон, а не «Зенит» в целом. В чём же причины такой игры? — Думаю, что факторов несколько. Первый матч сложился для нас довольно просто. И как бы мы ни пытались забыть этот факт, все понимали, что у «Кузбасса» нет лидера команды — Виктора Полетаева . Наверное, мы подсознательно думали, что сопернику снова будет сложно, что он не поверит в свои силы. Но по первым же очкам стало понятно, что просто не будет.

А вообще я не помню ни одной игры в Кемерово, чтобы нам было легко и просто. В последние три-четыре года мы почти никогда без четырёх-пяти партий не обходимся. Дома «Кузбасс» всегда играет с удвоенной силой. Да, в этот раз мы играли плохо, но, возможно, это именно соперник не позволял нам играть лучше. Казань в первую очередь славится своей сильной атакой после некачественного приёма, но в этой игре мы вообще её провалили — выполнили этот элемент на 20 процентов хуже, чем обычно. Я даже не помню, когда такое в последний раз было.

— Груз ответственности за результат не давил? Всё-таки «Кузбассу» терять уже нечего, а от «Зенита» ждут только побед и первых мест. — Да, действительно нужно понимать, что из четырёх команд, которые вышли в полуфинал, три уже выполнили свои задачи. Я видел, что ребята из Питера празднуют выход в финал, как будто уже выиграли всё, что можно (улыбается). А у нас по-моему после победы никто даже не улыбнулся. Мы выполнили свою работу и теперь готовимся к решающим матчам. Ведь впереди у нашей команды финал чемпионата России и «Финал четырёх» Лиги чемпионов. Мы уже приучили и себя, и болельщиков, что только первые места доставляют нам положительные эмоции. А всё остальное — это тернистый и тяжёлый путь, которым мы идём к этим победам.

— В Кемерово всегда горячо поддерживают свою команду, но в этот раз, как показалось по трансляции, в зале творилось нечто невообразимое. Так ли это на самом деле? — Мне сказали, что на трибунах было порядка 2500 человек при вместимости в 1500. В Кемерово всегда полный зал, но эта игра, конечно, стала для местных болельщиков большим праздником. Команда впервые играла в полуфинале — по-другому и быть не могло. Зал был забит до отказа, люди радовались, переживали за свою команду. Матч получился шикарным: и завязка, и кульминация, и развязка. При этом я не могу сказать, что зрители были сильно расстроены результатом. Наверное, в глубине души они понимали, что Казань — фаворит. И даже в случае домашней победы в третьем матче «Кузбассу» пришлось бы очень непросто. Но в то же время аппетит приходит во время еды. Все почему-то считают, что «Кузбасс» — это сенсация, а я по сезону вижу, как команда доказывает, что может бороться за медали во всех турнирах — это и Кубок России показал, и чемпионат. Думаю, что матч за бронзу для «Динамо» лёгким не будет, особенно если Виктор Полетаев успеет восстановиться и набрать форму.

— Сразу с самолёта ваша команда отправилась к месту недавней трагедии, чтобы почтить память погибших. Какие впечатления оставила эта поездка? — Все мы понимаем, что и вне волейбола есть жизнь. У всех есть семьи. Когда это происходило, думаю, ни один человек не остался равнодушным. Мы и в Казани перед первым матчем ходили к мемориалу, который у нас создан на улице Баумана. Это тяжёлое зрелище, конечно. Тут сложно что-то комментировать. Могу лишь принести свои соболезнования родным и близким погибших.

«Поражение «Белогорья» удивило больше, чем питерский «Зенит» в финале»

— Когда игра команды складывается, роль либеро остаётся незаметной. А в трудном матче с «Кузбассом» вы играли ярко — постоянно спасали, выручали, поднимали мячи. Как оцените свою игру в финальной серии чемпионата России? — В казанской команде, наверное, роль либеро действительно не столь важна, поскольку у нас на всех остальных позициях есть великие игроки. А моя роль — быть скрепляющим цементом. Я должен помогать команде своим опытом, уверенностью, подсказками в тактическом плане. В каком-то смысле я являюсь соединяющим звеном между тренером и игроками.

А что касается моей игры, то я, если честно, не доволен тем, как протекает этот сезон. Я привык довольно критично к себе относиться. И если прошлый год в целом, как мне показалось, был неплохим, то в этом году первая половина была нормальной, а во второй — какие-то травмы и проблемы. В общем, сезон пока даётся тяжело. На данный момент моя цель — вернуться на тот уровень, на котором я находился в прошлом сезоне. Сейчас я прикладываю к этому все силы. «Финал четырёх» Лиги чемпионов в Казани, конечно, станет большим праздником, и нам очень хочется порадовать публику своей игрой. Все команды приедут в Казань с мыслями о победе, но мы хотим показать ещё и красивый, зрелищный волейбол. Для этого нужно показать себя на сто процентов — и мне, и каждому игроку нашей команды. — Выход питерского «Зенита» в финал стал для вас сюрпризом? — Если быть откровенным, я полагал, что финал будет предсказуемым, особенно после того как «Белогорье» приобрело Грозера. Наверное, именно Казань и Белгород выделялись своей игрой в регулярном чемпионате. Конечно, в «Белогорье» были какие-то свои проблемы, тренерские перестановки, но мне казалось, что за счёт своего мастерства белгородцы должны выходить в финал, ведь Казань и Белгород — это те две команды, для которых золото — это единственный приемлемый результат. Так что поражение «Белогорья» удивило больше, чем выход в финал питерского «Зенита». А после того как Белгород проиграл, оставшиеся команды за исключением, наверное, «Новы», на мой взгляд, имели равные шансы на попадание в финал.

— Какие у вас ожидания от финальной серии? — Финал будет для нас принципиальным. Думаю, не нужно объяснять почему (улыбается). Нас ждут непростые матчи, серьёзная битва. Видно, что Питер прибавляет буквально на глазах: у команды появляется уверенность, взаимодействия, которых не было в начале. Кроме того, они уже не просто выполнили цели на сезон, а давно их перепрыгнули. Никто не мог мечтать о финале в начале сезона. Сейчас они могут играть раскованно, а в волейболе это очень важно. — У вас и вашей команды запас сил на решающие матчи сезона есть? — А куда он денется? Есть, конечно! За счёт того, что мы принимаем «Финал четырёх», у нас вообще получился непривычный график. Если раньше мы играли по два раза в неделю, и даже времени на тренировки не было, то сейчас мы после Кемерово получили три выходных. Потом у нас будет две с лишним недели, чтобы готовиться непосредственно к финалу с Питером. А после финала, у нас будет ещё время, чтобы подготовиться к «Финалу четырёх». В каком-то смысле такой график даже выбивает нас из колеи, ведь последние лет восемь Казань существовала в другом ритме. Теперь нам надо привыкать к тому, что мы больше тренируемся, готовимся и проводим небольшое количество игр. Ребятам это немного непривычно, но, думаю, хуже от этого точно не будет. Опыта нам хватает, чтобы войти в этот ритм, так что всё будет нормально. Когда ты много тренируешься, то с особым нетерпением ждёшь матчей, чтобы выплеснуть накопившиеся эмоции, потому что игры и тренировки — это разные вещи.