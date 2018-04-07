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Иванович: у «Зенита» есть игроки, которые должны быть лидерами и делать игру
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Иванович: у «Зенита» есть игроки, которые должны быть лидерами и делать игру 

Чемпионат.com 1 час назад
Защитник «Зенита» Бранислав Иванович дал комментарии после матча с «Краснодаром» (1:2) в 25-м туре РФПЛ.
«Не надо говорить, что я главная надежда команды. У нас есть игроки, которые должны быть лидерами и делать игру. Сегодня была тяжёлая игра психологически, потому что у нас было преимущество в одно очко перед соперниками. При счёте 0:0 не забили свои шансы, потом игра поменялась, в конце пропустили. Потеряли эту игру.
Мы должны подняться, выиграть следующую игру. Мы должны бороться, у нас ещё есть шансы, нельзя опускать руки. После игры настроение тяжёлое, тренер поговорил, сказал, что думает об игре. Готовимся дальше», — передаёт слова Ивановича корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.
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