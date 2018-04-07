«Витесс» с Караваевым проиграл «Бреде»

В матче 29-го тура чемпионата Голландии «Бреда» дома обыграла «Витесс» со счетом 1:0. В составе «крыс» гол забил защитник Анхелиньо. У гостей 90 минут отыграл российский защитник Вячеслав Караваев

"Желто-черные" занимают седьмое место турнирной таблицы Высшей лиги, набрав 42 очка. «Бреда», в активе которой 30 очков, поднялась на 14-ю строчку.

Напомним, что со следующего сезона главным тренером «Витесса» будет Леонид Слуцкий.

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Высший дивизион

30-й тур "Бреда" — «Витесс» — 1:0 (1:0)

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