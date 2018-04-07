«Витесс» с Караваевым проиграл «Бреде» 

В матче 29-го тура чемпионата Голландии «Бреда» дома обыграла «Витесс» со счетом 1:0. В составе «крыс» гол забил защитник Анхелиньо. У гостей 90 минут отыграл российский защитник Вячеслав Караваев.
"Желто-черные" занимают седьмое место турнирной таблицы Высшей лиги, набрав 42 очка. «Бреда», в активе которой 30 очков, поднялась на 14-ю строчку.
Напомним, что со следующего сезона главным тренером «Витесса» будет Леонид Слуцкий.
Чемпионат Голландии
Высший дивизион
30-й тур "Бреда" — «Витесс» — 1:0 (1:0)
НАК Бреда — Витесс
Турнирная таблица чемпионата Голландии