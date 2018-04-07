Газинский: Мусаеву предстоит доказать свою состоятельность на взрослом уровне

«Больше держали мяч, чем «Зенит»? Наша игра основана на владении мячом: короткий и средний пас — так действовали и сегодня против «Зенита». Думаю, неудивительно, что в этом компоненте мы были лучше соперника.

Убрали Шалимова? Как вы сами знаете, мы сыграли несколько неудачных игр, где должны были набирать очки. Думаю, отсюда такие перестановки среди тренеров.

Я думаю, что новый тренер — молодой и перспективный. В молодёжном первенстве команда идёт на первом месте, поэтому теперь ему предстоит доказать свою состоятельность на взрослом уровне. Мы пока не так много времени провели вместе, поэтому мне сложно оценивать тренера уже сейчас.

Смена тренера — это всегда какой-то импульс. Как видите, сегодня это команде вышло в плюс.