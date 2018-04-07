Ещё
Газинский: Мусаеву предстоит доказать свою состоятельность на взрослом уровне
Далее:
Читайте также:
Ещё

Газинский: Мусаеву предстоит доказать свою состоятельность на взрослом уровне 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прокомментировал гостевую победу над «Зенитом» (2:1) в матче 25-го тура РФПЛ, а также поделился мнением о Мураде Мусаеве, который исполняет обязанности главного тренера команды.
«Больше держали мяч, чем «Зенит»? Наша игра основана на владении мячом: короткий и средний пас — так действовали и сегодня против «Зенита». Думаю, неудивительно, что в этом компоненте мы были лучше соперника.
Убрали Шалимова? Как вы сами знаете, мы сыграли несколько неудачных игр, где должны были набирать очки. Думаю, отсюда такие перестановки среди тренеров.
Я думаю, что новый тренер — молодой и перспективный. В молодёжном первенстве команда идёт на первом месте, поэтому теперь ему предстоит доказать свою состоятельность на взрослом уровне. Мы пока не так много времени провели вместе, поэтому мне сложно оценивать тренера уже сейчас.
Смена тренера — это всегда какой-то импульс. Как видите, сегодня это команде вышло в плюс.
Шатов? Олег сейчас находится у нас в аренде, а «Зенит», можно сказать, его родная команда. Хорошо, что он сегодня забил — мы после матча его подбодрили», — передаёт слова Газинского корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.
Чемпионат.com: последние новости
Классон: «Краснодар» играл лучше «Зенита» и заслужил победу Иванович: у «Зенита» есть игроки, которые должны быть лидерами и делать игру Вербов: поражение «Белогорья» удивило больше, чем выход в финал питерского клуба
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов ответил на обвинения в трусости12
Ягудин с женой попали в больницу28
«Краснодар» на выезде обыграл «Зенит»5
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
UFC 223. Нурмагомедов — Яквинта. Начало текстовой трансляции в 5:00 мск.
Видео
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение