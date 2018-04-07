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«Зенит» пожаловался на «Трабзонспор» из-за трансфера Шейдаева
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«Зенит» пожаловался на «Трабзонспор» из-за трансфера Шейдаева 

Советский спорт 1 час назад
Как передает azerisport.com, «Зенит» сообщил, что до сих пор не получил 169 тысяч евро за трансфер игрока, который состоялся в июле 2016 года.
Шейдаев провел лишь три матча за «Трабзонспор», после чего ушел в аренду в «Жилину», а сейчас также на правах аренды играет за «Карабах».
Отметим, что 22-летний форвард, ставший в 2013 году чемпионом Европы с юношеской сборной России, с 2016 года стал выступать за сборную Азербайджана.
Добавим, что воспитанник «Зенита» провел за клуб пять матчей в сезоне 2014/2015.
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