«Зенит» пожаловался на «Трабзонспор» из-за трансфера Шейдаева

Как передает azerisport.com, «Зенит» сообщил, что до сих пор не получил 169 тысяч евро за трансфер игрока, который состоялся в июле 2016 года.

Шейдаев провел лишь три матча за «Трабзонспор», после чего ушел в аренду в «Жилину», а сейчас также на правах аренды играет за «Карабах».

Отметим, что 22-летний форвард, ставший в 2013 году чемпионом Европы с юношеской сборной России, с 2016 года стал выступать за сборную Азербайджана.

Добавим, что воспитанник «Зенита» провел за клуб пять матчей в сезоне 2014/2015.