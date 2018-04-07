Андреас Гранквист: «Шалимову — не повезло мы не смогли одержать достаточно побед, и его уволили»

Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист после матча 25-го тура чемпионата России против "Зенита" (2:1) отметил, что смена главного тренера повлияла на игру его команды. Футболист также добавил, что «быки» не были готовы к атмосфере на стадионе «Санкт-Петербург».

— Смена главного тренера повлияла на вашу игру?

— Да, немного. Это случилось всего четыре дня назад, но определенные тактические изменения уже произошли. Мусаев просил нас активно действовать и в защите, и в нападении, играть в атакующий футбол, контролировать мяч. Во втором тайме нам это удалось. Когда меняется тренер, сложно перестроиться сразу же. К сожалению, Шалимову не повезло — мы не смогли одержать достаточно побед, и его уволили.

"Зенит"? Играть в Петербурге тяжело, «Зенит» — сильная команда, одна из лучших в России, но нам удалось одержать важную победу. Мы счастливы!

— В первом тайме «Краснодар» смотрелся явно хуже. В чем причины?

— Одна из причин — болельщики хозяев, они оказывали отличную поддержку, в такой атмосфере было сложно, мы были не готовы. Не хватало сфокусированности. ( Егор БЫЧКОВ

Зенит — Краснодар