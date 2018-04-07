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Борис Игнатьев: Не ясно, за счет чего «Зенит» намерен побеждать
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Борис Игнатьев: Не ясно, за счет чего «Зенит» намерен побеждать 

Советский спорт 1 час назад
«Зенит» не заслужил поражение, но и на победу не наиграл. Игра была приблизительно равной с обоюдоострыми ходами, обилием борьбы и ошибок, чуть поудачливее оказались краснодарцы. Вернусь к тому, о чем говорилось и ранее: «Зенит» не выстроен как команда.
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И сложно определить, как он будет выигрывать. Эмоции и желание у игроков есть, есть набор футболистов, соответствующих поставленным задачам, но в совокупности не ясно, за счет чего команда намерена побеждать, — передает слова Игнатьева РИА «Новости».
После этой встречи «Зенит», имея в активе 42 очка, опустился на пятое место в таблице чемпионата. «Краснодар» набрал 44 очка и поднялся на четвертую позицию.
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