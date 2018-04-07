Лексаков: новый тренер ФК «Краснодар»? Наши специалисты ничем не хуже иностранцев

В субботу «Краснодар» в Санкт-Петербурге победил «Зенит» со счетом 2:1. Этот матч для «быков» стал первым под руководством Мурада Мусаева, который возглавил команду в понедельник, сменив в должности Игоря Шалимова

"Всегда говорил, что наши специалисты ничем не хуже иностранцев — в методическом, эмоциональном плане. Дебют Мусаева оцениваю положительно. Но тренеру ничего нельзя изменить за короткое время, я такого в игре команды не увидел", — заявил Лексаков по телефону.

"Правильным ли было назначить Мусаева, решает президент, клуб. Я же буду с интересом следить за развитием молодого тренера", — добавил Лексаков.

После 25 матчей «Краснодар» набрал 44 очка и вышел на четвертое место, сместив на пятую позицию «Зенит» (42 балла), который провел на игру меньше. В следующем туре 14 апреля «Краснодар» примет тульский «Арсенал».