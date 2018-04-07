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Лексаков: новый тренер ФК «Краснодар»? Наши специалисты ничем не хуже иностранцев
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Лексаков: новый тренер ФК «Краснодар»? Наши специалисты ничем не хуже иностранцев 

Р-Спорт 1 час назад
Дебют Мурада Мусаева на посту исполняющего обязанности главного тренера «Краснодара» в матче 25-го тура РФПЛ с "Зенитом" можно оценить положительно, российские специалисты ничем не уступают иностранным, заявил РИА Новости генеральный директор академии тренерского мастерства Российского футбольного союза (РФС) Андрей Лексаков.
В субботу «Краснодар» в Санкт-Петербурге победил «Зенит» со счетом 2:1. Этот матч для «быков» стал первым под руководством Мурада Мусаева, который возглавил команду в понедельник, сменив в должности Игоря Шалимова.
"Всегда говорил, что наши специалисты ничем не хуже иностранцев — в методическом, эмоциональном плане. Дебют Мусаева оцениваю положительно. Но тренеру ничего нельзя изменить за короткое время, я такого в игре команды не увидел", — заявил Лексаков по телефону.
"Правильным ли было назначить Мусаева, решает президент, клуб. Я же буду с интересом следить за развитием молодого тренера", — добавил Лексаков.
После 25 матчей «Краснодар» набрал 44 очка и вышел на четвертое место, сместив на пятую позицию «Зенит» (42 балла), который провел на игру меньше. В следующем туре 14 апреля «Краснодар» примет тульский «Арсенал».
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