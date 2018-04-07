Иванович: «У „Зенита“ ещё есть шансы»

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович в смешанной зоне поделился впечатлениями от матча с «Краснодаром» (1:2).

— Вы наша главная надежда. «Зенит» вязнет и вязнет. Что случилось?

— Главная надежда? Так не надо говорить. У нас есть много футболистов в команде, которые должны делать игру. Сегодня был тяжелый матч, психологически тяжелый. У нас было очко перевеса над соперником. При счете 0:0 мы не забили наши моменты, потом пропустили. Тяжело было в конце, мы снова пропустили и потеряли этот матч. Но ничего, мы должны готовиться, выиграть следующий матч. У нас еще есть шансы побороться.

— Какое настроение в раздевалке?

— После этого матча очень тяжелое. Но продолжаем дальше, посмотрим, что и как будет.