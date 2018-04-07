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Иванович: «У „Зенита“ ещё есть шансы»
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Иванович: «У „Зенита“ ещё есть шансы» 

Евро-футбол.Ру 46 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Защитник "Зенита" Бранислав Иванович в смешанной зоне поделился впечатлениями от матча с «Краснодаром» (1:2).
— Вы наша главная надежда. «Зенит» вязнет и вязнет. Что случилось?
— Главная надежда? Так не надо говорить. У нас есть много футболистов в команде, которые должны делать игру. Сегодня был тяжелый матч, психологически тяжелый. У нас было очко перевеса над соперником. При счете 0:0 мы не забили наши моменты, потом пропустили. Тяжело было в конце, мы снова пропустили и потеряли этот матч. Но ничего, мы должны готовиться, выиграть следующий матч. У нас еще есть шансы побороться.
— Какое настроение в раздевалке?
— После этого матча очень тяжелое. Но продолжаем дальше, посмотрим, что и как будет.
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