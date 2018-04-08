Гранквист: Манчини является потрясающим тренером

"Манчини — потрясающий тренер. Один из лучших в мире. Думаю, что он очень упорно работает нам тем, чтобы «Зенит» играл в том футбол, который он хочет видеть", — сказал защитник «быков».

В матче 25-го тура РФПЛ «Зенит» на своем поле потерпел поражение от «Краснодара» со счетом 1:2. После встречи главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини раскритиковал игру нападающих своей команды.