Гранквист: «Зенит» всё равно остаётся одной из лучших команд России

«Тяжёлая игра. Первый тайм сложился удачно для нас. Соперник имел много возможностей забить. Повезло, что ушли на перерыв при счёте 1:1. Во втором тайме мы контролировали игру, создали много моментов. Это очень важная победа для нас. Сложно играть в Питере, но у нас сильная команда. Мы счастливы нашей победе.

В первом тайме было действительно сложно. Не знаю почему. «Зенит» очень хорошо поддерживали трибуны. Мы не были достаточно сконцентрированы. Не были готовы к такому типу игры, «Зенит» одна из лучших команд России. Но вот втором тайме мы были лучше. Наш тренер изменил некоторые вещи. Он всего у нас четыре дня, но по-другому строили атаки, контроль мяча. Мы сделали это и сыграли хороший футбол. Но он всего четыре дня возглавляет команду. У нас был хороший тренер до этого, но мы не выигрывали матчи, и он был уволен, к несчастью.

Да, мы выиграли в гостях у «Зенита» — это хорошо. Но мы не можем быть супер-счастливы после матча. Мы должны быть лучше для самих себя, должны продолжать тренироваться, быть лучше. Лучше играть в первом тайме. Возможно, нам иногда нужно менять свой стиль игры, потому что мы знаем, что, когда мы будем играть против «Уфы», «Динамо», «Анжи» — эти команды защищаются всей командой. Возможно, мы иногда слишком много жмёмся в центр. Возможно, стоит играть больше через фланги. Думаю, сегодня мы играли и так, и так. Мы должны найти баланс между игрой в центре и на флангах. Нам нужен комбинационный футбол.