Манчини принёс извинения за то, что не пришёл на встречу с болельщиками «Зенита» 

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после матча с «Краснодаром» (1:2) в 25-м туре российской Премьер-Лиги извинился, что 30 марта не пришёл на встречу руководства и игроков с болельщиками петербургской команды.
«Приношу извинения, что не пришёл на встречу с болельщиками. Возможно, я плохо тренирую игроков. Моя вина, что так играет нападение. К сожалению, в настоящий момент побед у «Зенита» нет, за что искренне приношу извинения», — передаёт слова Манчини корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.