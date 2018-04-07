Ещё
Манчини принёс извинения за то, что не пришёл на встречу с болельщиками «Зенита»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Манчини принёс извинения за то, что не пришёл на встречу с болельщиками «Зенита» 

Чемпионат.com 1 час назад
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после матча с «Краснодаром» (1:2) в 25-м туре российской Премьер-Лиги извинился, что 30 марта не пришёл на встречу руководства и игроков с болельщиками петербургской команды.
«Приношу извинения, что не пришёл на встречу с болельщиками. Возможно, я плохо тренирую игроков. Моя вина, что так играет нападение. К сожалению, в настоящий момент побед у «Зенита» нет, за что искренне приношу извинения», — передаёт слова Манчини корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Чемпионат.com: последние новости
Гранквист: «Зенит» всё равно остаётся одной из лучших команд России Газинский: Мусаеву предстоит доказать свою состоятельность на взрослом уровне «Краснодар» обыграл «Зенит» в матче молодёжного первенства
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов ответил на обвинения в трусости12
Ягудин с женой попали в больницу28
«Краснодар» на выезде обыграл «Зенит»5
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
UFC 223. Нурмагомедов — Яквинта. Начало текстовой трансляции в 5:00 мск.
Видео
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение