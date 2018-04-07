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«Рубин» — «Ахмат» — 3:2 (обзор)
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«Рубин» — «Ахмат» — 3:2 (обзор) 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Вашему вниманию представляется обзор матча 25-го тура чемпионата России между «Рубином» и «Ахматом».
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