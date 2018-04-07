«Тренер москвичей махнул рукой»: БК «Самара» дома обыграл МБА

В субботу, 7 апреля, в Самаре прошел первый четвертьфинальный матч баскетбольной Суперлиги. На паркете МТЛ «Арена» встретились команды «Самара» и МБА из Москвы. Игра закончилась со счетом 91:58 в пользу волжан.

— Самарские баскетболисты задали высокий темп. После первых десяти минут матча счет на табло был 18:9. Перед большим перерывом разница была еще больше — 40:27, — рассказали представители самарского клуба. — В третьем периоде хозяева паркета увеличили отрыв до 21 очка.

По словам зрителей, тренер московской команды во время игры махнул рукой от огорчения.

Следующая встреча команд пройдет в понедельник, 9 апреля. Матч состоится в МТЛ «Арена».