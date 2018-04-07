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«Тренер москвичей махнул рукой»: БК «Самара» дома обыграл МБА
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«Тренер москвичей махнул рукой»: БК «Самара» дома обыграл МБА 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В субботу, 7 апреля, в Самаре прошел первый четвертьфинальный матч баскетбольной Суперлиги. На паркете МТЛ «Арена» встретились команды «Самара» и МБА из Москвы. Игра закончилась со счетом 91:58 в пользу волжан.
— Самарские баскетболисты задали высокий темп. После первых десяти минут матча счет на табло был 18:9. Перед большим перерывом разница была еще больше — 40:27, — рассказали представители самарского клуба. — В третьем периоде хозяева паркета увеличили отрыв до 21 очка.
По словам зрителей, тренер московской команды во время игры махнул рукой от огорчения.
Следующая встреча команд пройдет в понедельник, 9 апреля. Матч состоится в МТЛ «Арена».
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