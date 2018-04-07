Ещё
«Рома» потерпела поражение от «Фиорентины» в матче чемпионата Италии по футболу
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Рома» потерпела поражение от «Фиорентины» в матче чемпионата Италии по футболу 

RT на русском 1 час назад
В матче 31-го тура чемпионата Италии по футболу «Рома» на своём поле уступила «Фиорентине» со счётом 0:2.
Забитыми мячами в составе победителей отметились полузащитник Марко Бенасси и нападающий Джованни Симеоне.
Одержав шестую победу подряд, футболисты «Фиорентины» набрали 50 очков и поднялись на седьмую строчку турнирной таблицы итальянского чемпионата. «Рома» с 60 баллами в активе идёт третьей.
Ранее сообщалось, что «Фиорентина» переименует тренировочную базу клуба в честь погибшего капитана команды Давиде Астори.
RT на русском: последние новости
Бушманов об интригах 25-го тура РФПЛ Источник: Клочко и Фёдоров претендуют на пост генерального директора ФК «Динамо» Тренер ЦСКА Гончаренко: Акинфеев может ждать подвоха и от своих, и от чужих
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов ответил на обвинения в трусости30
«Я не заинтересован в деньгах „Зенита“1
Ягудин с женой попали в больницу28
UFC 223. Нурмагомедов — Яквинта. Начало текстовой трансляции в 5:00 мск.
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение