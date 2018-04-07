«Рома» потерпела поражение от «Фиорентины» в матче чемпионата Италии по футболу

В матче 31-го тура чемпионата Италии по футболу «Рома» на своём поле уступила «Фиорентине» со счётом 0:2.

Забитыми мячами в составе победителей отметились полузащитник Марко Бенасси и нападающий Джованни Симеоне

Одержав шестую победу подряд, футболисты «Фиорентины» набрали 50 очков и поднялись на седьмую строчку турнирной таблицы итальянского чемпионата. «Рома» с 60 баллами в активе идёт третьей.