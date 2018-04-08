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Защитник «Краснодара» отметил поддержку болельщиков «Зенита»
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Защитник «Краснодара» отметил поддержку болельщиков «Зенита» 

Газета.Ru 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Защитник и капитана «Краснодара» Андреас Гранквист после гостевого матча 25-го тура чемпионата России с "Зенитом" поделился впечатлениями от поддержки болельщиков сине-бело-голубых. По его словам, игроки краснодарской команды из-за этого чувствовали себя неуверенно.
"Болельщики отлично поддерживают свою команду. Это, конечно, оказывает давление на гостевые клубы. Отчасти из-за этого мы не очень уверенно играли в первом тайме. Атмосфера здесь очень впечатляющая", — цитирует Гранквиста газета «Известия».
Ранее сообщалось, что «Зенит» на своем поле потерпел поражение от «Краснодара» со счетом 1:2.
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 Ещё 2 источника 
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