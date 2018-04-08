Защитник «Краснодара» отметил поддержку болельщиков «Зенита»

Защитник и капитана «Краснодара» Андреас Гранквист после гостевого матча 25-го тура чемпионата России с "Зенитом" поделился впечатлениями от поддержки болельщиков сине-бело-голубых. По его словам, игроки краснодарской команды из-за этого чувствовали себя неуверенно.

"Болельщики отлично поддерживают свою команду. Это, конечно, оказывает давление на гостевые клубы. Отчасти из-за этого мы не очень уверенно играли в первом тайме. Атмосфера здесь очень впечатляющая", — цитирует Гранквиста газета «Известия»

Ранее сообщалось, что «Зенит» на своем поле потерпел поражение от «Краснодара» со счетом 1:2.