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Жоаозиньо: «Краснодар» просто наладил свою игру, и это дало результат
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Жоаозиньо: «Краснодар» просто наладил свою игру, и это дало результат 

Советский спорт 45 минут назад
Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо прокомментировал матч 25-го тура премьер-лиги с «Зенитом» (2:1) на стадионе «Санкт-Петербург».
«Мы имели очень высокий настрой на эту встречу, к тому же у нас все получилось, это и стало главным залогом нашей победы, — приводит слова Жоаозиньо официальный сайт телеканала «Матч ТВ». — Не могу сказать, что с приходом Мурада Мусаева что-то кардинально поменялось в команде. Мы просто наладили свою игру. Это дало результат.
Нужна ли было отставка Игоря Шалимова «Краснодару»? Этот вопрос в компетенции только нашего руководства».
Напомним, матч с «Зенитом» стал первым в премьер-лиги для 34-летнего исполняющего обязанности главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.
Благодаря этой победе «Краснодар» опередил «Зенит», поднявшись на четвертое место в турнирной таблице.
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