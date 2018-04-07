Жоаозиньо: «Краснодар» просто наладил свою игру, и это дало результат

Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо прокомментировал матч 25-го тура премьер-лиги с «Зенитом» (2:1) на стадионе «Санкт-Петербург». «Мы имели очень высокий настрой на эту встречу, к тому же у нас все получилось, это и стало главным залогом нашей победы, — приводит слова Жоаозиньо официальный сайт телеканала «Матч ТВ». — Не могу сказать, что с приходом Мурада Мусаева что-то кардинально поменялось в команде. Мы просто наладили свою игру. Это дало результат. Нужна ли было отставка Игоря Шалимова «Краснодару»? Этот вопрос в компетенции только нашего руководства». Напомним, матч с «Зенитом» стал первым в премьер-лиги для 34-летнего исполняющего обязанности главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева. Благодаря этой победе «Краснодар» опередил «Зенит», поднявшись на четвертое место в турнирной таблице.