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Максим Боков: Последние игры показывают, что «Зенит» сам проигрывает свои матчи
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Максим Боков: Последние игры показывают, что «Зенит» сам проигрывает свои матчи 

Советский спорт 1 час назад
Бывший защитник «Зенита» Максим Боков прокомментировал поражение «Зенита» от «Краснодара» (1:2) в матче 25-го тура премьер-лиги на стадионе «Санкт-Петербург».
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«При всем уважением к «Краснодару», но последние игры показывают, что «Зенит» сам проигрывает свои матчи. Какие-то проблемы у команды из Санкт-Петербурга», — приводит «Р-Спорт» слова Бокова.
После матча главный тренер «Зенита» Роберто Манчини раскритиковал атакующих игроков своей команды.
«Я сам являюсь тренером, и мне неэтично оценивать слова Манчини. Но не надо было так говорить на пресс-конференции… Думаю, эмоции надо держать при себе», — сказал Боков.
По итогам матча «Зенит» пропустил на четвертое место «Краснодар», при этом имея игру в запасе.
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