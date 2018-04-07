Максим Боков: Последние игры показывают, что «Зенит» сам проигрывает свои матчи

«Краснодар» обыграл «Зенит» и опередил петербуржцев в таблице РФПЛ

«При всем уважением к «Краснодару», но последние игры показывают, что «Зенит» сам проигрывает свои матчи. Какие-то проблемы у команды из Санкт-Петербурга», — приводит «Р-Спорт» слова Бокова.

После матча главный тренер «Зенита» Роберто Манчини раскритиковал атакующих игроков своей команды.

«Я сам являюсь тренером, и мне неэтично оценивать слова Манчини. Но не надо было так говорить на пресс-конференции… Думаю, эмоции надо держать при себе», — сказал Боков.

По итогам матча «Зенит» пропустил на четвертое место «Краснодар», при этом имея игру в запасе.