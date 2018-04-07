«Ман Сити» — «МЮ». Невероятный камбэк Моуринью!

Это первый случай в истории, когда команда под руководством Хосепа Гвардьолы пропускает три мяча два матча подряд — в предыдущей игре «Ман Сити» проиграл «Ливерпулю» 0:3 в 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Манчестер Юнайтед" не дал «Манчестер Сити» досрочно стать чемпионом Англии и сократил отставание от него в турнирной таблице до 13 очков за шесть игр до конца сезона.