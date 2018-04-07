"Манчестер Юнайтед" одержал волевую победу над «Манчестер Сити» в матче 33-го тура чемпионата Англии. Подопечные Хосепа Гвардьолы вели уже к 30-й минуте 2:0 благодаря голам Венсана Компани и Илкая Гюндогана. Во втором тайме Поль Погба сделал дубль за 97 секунд, а затем Крис Смоллинг провел победный мяч.
Это первый случай в истории, когда команда под руководством Хосепа Гвардьолы пропускает три мяча два матча подряд — в предыдущей игре «Ман Сити» проиграл «Ливерпулю» 0:3 в 1/4 финала Лиги чемпионов.
"Манчестер Юнайтед" не дал «Манчестер Сити» досрочно стать чемпионом Англии и сократил отставание от него в турнирной таблице до 13 очков за шесть игр до конца сезона.