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Сергей Семак: Нет опасений, что после поражения от «Арсенала» окажемся в яме
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Сергей Семак: Нет опасений, что после поражения от «Арсенала» окажемся в яме 

Советский спорт 1 час назад
Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал матч 25-го тура премьер-лиги с «Арсеналом» (1:2).
Дубль Горбатенко принес «Арсеналу» победу над «Уфой»
«Думаю, на быстрый пропущенный гол команда отреагировала хорошо, — приводит слова Семака официальный сайт клуба. — Мы достаточно быстро смогли сравнять счет и играли неплохо, по крайней мере до того момента, когда отыгрались. У нас есть определенные проблемы — пропустим и потом начинаем играть. Надо играть активнее, и возможности для этого были.
Сегодня игра была не такая содержательная, как в предыдущих матчах. На протяжении всего матча не было цельности в наших действиях. Отрезками была неплохая игра, и я думаю, что мы можем играть лучше и должны от этого отталкиваться.
Опасений, что команда после нового поражения окажется в яме, у нас нет. Мы работаем, настраиваемся на каждый матч. Когда-то получается выигрывать, когда-то нет. Случаются обидные поражения, но что делать — нужно работать и двигаться дальше».
Напомним, после поражения в Туле «Уфа» пропустила «Арсенал» на шестое место в турнирной таблице.
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