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«Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии
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«Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
"Манчестер Юнайтед" на своем поле потерпел поражение от «Вест Бромвич Альбион» в матче 34-го тура чемпионата Англии со счетом 0:1. Об этом сообщает ТАСС.
Единственный гол в матче на свой счет записал Джей Родригес, который отличился на 73-й минуте.
Таким образом, «Манчестер Юнайтед» потерял даже шансы выйти на первое место в турнирной таблице с 74 очками, а «Манчестер Сити» (87) за пять туров до конца турнира досрочно оформил чемпионство.
Англия — Премьер-лига. 34-й тур Манчестер Юнайтед (Манчестер) — Вест Бромвич Альбион (Вест Бромвич) — 0: 1 Голы: 0:1 — Родригес — 73
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