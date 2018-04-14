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«Манчестер Сити» победил «Тоттенхэм» в матче чемпионата Англии по футболу
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«Манчестер Сити» победил «Тоттенхэм» в матче чемпионата Англии по футболу 

ТАСС 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
ТАСС, 14 апреля. Футбольный клуб «Манчестер Сити» на выезде со счетом 3:1 одержал победу над «Тоттенхэмом» в матче 34-го тура Английской премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
В составе победителей голы забили Габриэл Жезус (22-я минута), Илкай Гюндоган (25, с пенальти) и Рахим Стерлинг (72), у «Тоттенхэма» отличился Кристиан Эриксен (42).
"Тоттенхэм" прервал серию из 14 матчей без поражений в чемпионате, последний раз команда проигрывала 16 декабря 2017 года также в матче против «Манчестер Сити» (1:4).
В турнирной таблице «Манчестер Сити» упрочил лидерство, набрав 87 очков после 33 игр, «Тоттенхэм» с 67 очками после 33 матчей идет четвертым. «Манчестер Сити» сможет досрочно обеспечить себе победу в чемпионат, если "Манчестер Юнайтед", который идет в таблице вторым (71 очко, 32 матча), не сумеет победить в следующем матче против «Вест Бромвича», который состоится 15 апреля.
В следующем матче «Тоттенхэм» 17 апреля на выезде сыграет с «Брайтоном», «Манчестер Сити» 22 апреля примет «Суонси».
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