Гол экс-игрока «Краснодара» Конате помог «Амьену» разгромить «Кан» 

«Амьен» разгромил «Кан» в матче 32-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла в Амьене на стадионе «Ла Ликорн» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. В составе «Амьена» один из голов забил бывший нападающий «Краснодара» Мусса Конате, также отличились Бакай Дибасси и Серж Гакпе.
В других матчах тура «Бордо» переиграл «Лилль» (2:1), «Генгам» разгромил «Труа» (4:0), «Тулуза» уступила «Дижону» (0:1), а «Анже» и «Страсбург» поделили очки (1:1).
Турнирную таблицу французской лиги можно посмотреть на «Чемпионате».