Ещё
Гол экс-игрока «Краснодара» Конате помог «Амьену» разгромить «Кан»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гол экс-игрока «Краснодара» Конате помог «Амьену» разгромить «Кан» 

Чемпионат.com 1 час назад
«Амьен» разгромил «Кан» в матче 32-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла в Амьене на стадионе «Ла Ликорн» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. В составе «Амьена» один из голов забил бывший нападающий «Краснодара» Мусса Конате, также отличились Бакай Дибасси и Серж Гакпе.
В других матчах тура «Бордо» переиграл «Лилль» (2:1), «Генгам» разгромил «Труа» (4:0), «Тулуза» уступила «Дижону» (0:1), а «Анже» и «Страсбург» поделили очки (1:1).
Турнирную таблицу французской лиги можно посмотреть на «Чемпионате».
Чемпионат.com: последние новости
«СКА-Хабаровск» и «Амкар» объявили стартовые составы «Крылья Советов» разгромили «Спартак-2», «Тюмень» уступила «Шиннику» Передня: времени на подготовку было мало, но упор сделаем на агрессию в атаке
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов ответил на обвинения в трусости37
Ягудин с женой попали в больницу28
«Я не заинтересован в деньгах „Зенита“5
Карпин рассказал об ожиданиях от чемпионата России1
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение