Ледяхов будет исполнять обязанности главного тренера «Ахмата»

49-летний Ледяхов входил в тренерский штаб Галактионова с конца 2017 года. Кроме того, он работал в «Ахмате» вместе с Рашидом Рахимовым , когда тот был главным тренером клуба.

Грозненская команда проиграла «Рубину» на выезде со счетом 2:3.

После 24 туров «Ахмат» располагается на 11 месте в турнирной таблице Российской футбольной Премьер-лиги и имеет в своем активе 27 очков. Галактионов был исполняющим обязанности главного тренера команды с 31 октября по 13 декабря, после чего вошел в должность на постоянной основе.