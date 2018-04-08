Ещё
Ледяхов будет исполнять обязанности главного тренера «Ахмата»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ледяхов будет исполнять обязанности главного тренера «Ахмата» 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: LiveSport.Ru
Президент грозненского «Ахмата» Магомед Даудов сообщил, что обязанности главного тренера команды будет исполнять Игорь Ледяхов, передает "Советский спорт".
Ранее сообщалось, что наставник грозненцев Михаил Галактионов подал в отставку после матча 25-го тура чемпионата России с казанским «Рубином».
49-летний Ледяхов входил в тренерский штаб Галактионова с конца 2017 года. Кроме того, он работал в «Ахмате» вместе с Рашидом Рахимовым, когда тот был главным тренером клуба.
Грозненская команда проиграла «Рубину» на выезде со счетом 2:3.
После 24 туров «Ахмат» располагается на 11 месте в турнирной таблице Российской футбольной Премьер-лиги и имеет в своем активе 27 очков. Галактионов был исполняющим обязанности главного тренера команды с 31 октября по 13 декабря, после чего вошел в должность на постоянной основе.
Газета.Ru: последние новости
"Крылья Советов" разгромили "Спартак-2" и приблизились к "Енисею" "Оренбург" обыграл "Химки" и занял второе место в таблице ФНЛ Капитан "Краснодара": навязали "Зениту" свою волю и победили
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Роналду раскрыл причину ухода из «Барселоны»17
UFC 223. Нурмагомедов — Яквинта. Начало текстовой трансляции в 5:00 мск.1
Ягудин с женой попали в больницу28
Определены все участники Кубка Стэнли-2017/18
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение