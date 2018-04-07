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Орлов: игроки «Зенита» — десятиклассники, которые ведут себя, как академики
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Орлов: игроки «Зенита» — десятиклассники, которые ведут себя, как академики 

Чемпионат.com 1 час назад
Телекомментатор Геннадий Орлов после поражения «Зенита» от «Краснодара» (1:2) в матче 25-го тура РФПЛ раскритиковал игроков петербургской команды.
«Игроки «Зенита» ведут себя на поле, как академики, а они даже ещё в высшее учебное заведение, судя по сегодняшнему матчу, не попали. Они только десятиклассники. Им ещё экзамены надо сдать, чтобы попасть в университет, а академия выше университета. А у них такое отношение. В спорте так не бывает. С первой минуты забывай обо всех титулах, зарплатах и бейся насмерть. Были образцы — Денисов, Витсель, тот же Халк. Таких игроков нет в нынешнем «Зените», сегодня я их не увидел», — сказал Орлов в передаче «ГСО Live».
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