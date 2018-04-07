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«Ахмат» — вторая команда, которую по ходу чемпионата покинули два тренера
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«Ахмат» — вторая команда, которую по ходу чемпионата покинули два тренера 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Михаил Галактионов — девятый главный тренер, покинувший свой пост по ходу сезона-2017/18. «Ахмат» стал вторым клубом после «СКА-Хабаровска», расставшимся в этом чемпионате с двумя специалистами. После 15 туров 33-летний Галактионов сменил Олега Кононова.
Под руководством одного из самых молодых тренеров в истории чемпионатов России грозненцы набрали 9 очков в 9 встречах (33,33 процента — на 6,67 меньше, чем при Кононове). В последних шести встречах «Ахмат» дважды сыграл вничью при четырех поражениях и выдал 414-минутную безголевую серию. (Кирилл БУРДАКОВ)
Тренеры, отправленные в отставку в сезоне-2017/18  Тренер
% очков
Игорь ШАЛИМОВ
Краснодар
56,94  Олег КОНОНОВ
Ахмат
40,00  Леонид КУЧУК
Ростов
38,60  Гаджи ГАДЖИЕВ
Амкар
35,00  Михаил ГАЛАКТИОНОВ
Ахмат
33,33  Юрий КАЛИТВИНЦЕВ
Динамо
27,78  Алексей ПОДДУБСКИЙ
СКА-Хабаровск
20,00  Александр ГРИГОРЯН
16,67  Ринат БИЛЯЛЕТДИНОВ
СКА-Хабаровск
Без учета Дмитрия Кириченко, исполнявшего обязанности главного тренера «Ростова» в одном матче. ​
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