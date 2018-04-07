Михаил Галактионов — девятый главный тренер, покинувший свой пост по ходу сезона-2017/18. «Ахмат» стал вторым клубом после «СКА-Хабаровска», расставшимся в этом чемпионате с двумя специалистами. После 15 туров 33-летний Галактионов сменил Олега Кононова.
Под руководством одного из самых молодых тренеров в истории чемпионатов России грозненцы набрали 9 очков в 9 встречах (33,33 процента — на 6,67 меньше, чем при Кононове). В последних шести встречах «Ахмат» дважды сыграл вничью при четырех поражениях и выдал 414-минутную безголевую серию. (Кирилл БУРДАКОВ)
Тренеры, отправленные в отставку в сезоне-2017/18 Тренер
% очков
Краснодар
56,94 Олег КОНОНОВ
Ахмат
40,00 Леонид КУЧУК
Ростов
38,60 Гаджи ГАДЖИЕВ
Амкар
35,00 Михаил ГАЛАКТИОНОВ
Ахмат
33,33 Юрий КАЛИТВИНЦЕВ
Динамо
27,78 Алексей ПОДДУБСКИЙ
СКА-Хабаровск
20,00 Александр ГРИГОРЯН
16,67 Ринат БИЛЯЛЕТДИНОВ
СКА-Хабаровск
Без учета Дмитрия Кириченко, исполнявшего обязанности главного тренера «Ростова» в одном матче.