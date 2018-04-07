Прогноз на матч Зенит — Краснодар: добьются ли «быки» успеха в Санкт-Петербурге с новым тренером

"Зенит" — «Краснодар». Прогноз на матч 25-го тура российской Премьер-лиги (07.04.2018, 16:30 мск).

В центральном матче 25-го тура РФПЛ встретятся претенденты на попадание в тройку лидеров чемпионата, но пока находящиеся за её пределами «Зенит» и «Краснодар». У краснодарцев всё очень неважно складывается весной, и руководство клуба, похоже, смирилось с тем, что в Лигу чемпионов снова попасть не удастся, чего не сказать о питерцах, невыход которого в ЛЧ во второй раз подряд будет приравнено к полному провалу. В этом матче букмекеры чётко видят зенитовцев фаворитами матча, предлагая на их победу коэффициент 1.89.

Команда

"Зенит"

33:14 "Краснодар"

36:26 "Зенит"

У «Зенита» не самый простой календарь в концовке сезона, так что будет очень интересно наблюдать за командой Роберто Манчини в заключительном отрезке чемпионата. Весеннюю часть сезона питерцы начали в борьбе на два фронта, сумев в Лиге Европы пройти шотландский «Селтик» (0:1, 3:0), но вылетев от немецкого «РБ Лейпцига» (1:2, 1:1). Возможно, именно это помешало «сине-бело-голубым» выиграть два первых матча календарного года в чемпионате — с «Амкаром» и «Ростовом» питерцы сыграли в безголевые ничьи 0:0. В На прошлой же неделе «Зенит» добыл важную гостевую победу над крепкой «Уфой» (2:1) — быстрый гол забил Иванович, после чего преимущество закрепил автогол соперника, и этого хватило для итоговой победы.

"Краснодар"

"Краснодар" очень уверенно включился в сезон после зимней паузы, обыграв дома «Ростов» (3:1) с дублем Смолова. Казалось, «быки» снова будут радовать своих болельщиков яркими матчами с большим количеством голов, претендуя на попадание в Лигу чемпионов, но получилось всё иначе. Последовала блеклая гостевая ничья в матче с «Динамо» (0:0), а после него случилось и вовсе домашнее поражение от «Уфы» (0:1). В прошлом туре «Краснодар» дома играл против «Анжи», упустив победу на последних секундах встречи (1:1). Роковой гол Олега Данченко стал последней каплей для руководства краснодарского клуба, и Игорь Шалимов был отправлен в отставку. Первую команду «Краснодара» возглавил тренер клубной «молодёжки» Мурад Мусаев

Ориентировочные составы

Где смотреть матч

В 16:00 по московскому времени на телеканале «Наш футбол» начнётся прямая трансляция, посвящённая матчу «Зенит» — «Краснодар». Текстовая трансляция этой встречи состоится на сайте LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

"Зенит" имеет существенное преимущество над «Краснодаром» по статистике личных встреч: +8=3-2, разница мячей 24:8. Хотя если брать во внимание последние 5 матчей, то в них команды добыли по две победы и однажды разошлись миром. В прошлом сезоне соперники обыграли друг друга дома — краснодарцы победили 2:1, а питерцы — 1:0. В нынешнем сезоне «сине-бело-голубые» одолели «Краснодар» в гостях со счётом 2:0, благодаря голам экс-ростовчан Ерохина и Полоза, которые забивали ещё в первом тайме.

Интересные факты

"Зенит" обладает лучшей обороной чемпионата — 14 пропущенных голов;

"Зенит" имеет 5-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате (+2=3-0, 4:2);

"Зенит" имеет 6-матчевую беспроигрышную серию в домашних матчах (+4=2-0, 13:3);

"Краснодар" обладает лучшей атакой чемпионата — 36 забитых голов;

"Краснодар" сыграет первый матч под руководством своего нового главного тренера Мурада Мусаева;

"Краснодар" имеет 3-матчевую безвыигрышную серию (+0=2-1, 1:2);

"Краснодар" имеет 4-матчевую беспроигрышную серию в выездных матчах чемпионата (+3=1-0, 7:2);

Нападающий «Краснодара» Смолов является лучшим бомбардиром чемпионата — 12 забитых голов.

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"