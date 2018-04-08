Гол Натхо принес «Локомотиву» победу над «Ростовом» в молодежном первенстве 

Московский «Локомотив» обыграл «Ростов» в матче 25-го тура молодежного первенства России, сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили Тимур Сулейманов и Амир Натхо. У гостей отличился Дмитрий Соловьев.
После 25 туров «железнодорожники» с 47 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. «Ростов» с 35 баллами находится на восьмой строчке.
Встреча «Локомотива» и «Ростова» в чемпионате России состоится 8 апреля. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 16:30 мск.
Футбол. Чемпионат России. Молодежной первенство. 25-й тур "Локомотив" (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 2:1 Голы: 1:0 — Сулейманов, 21; 1:1 — Соловьев, 29; 2:1 — Натхо, 32