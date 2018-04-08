Гол Натхо принес «Локомотиву» победу над «Ростовом» в молодежном первенстве

Московский «Локомотив» обыграл «Ростов» в матче 25-го тура молодежного первенства России, сообщает "Советский спорт"

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили Тимур Сулейманов и Амир Натхо . У гостей отличился Дмитрий Соловьев

После 25 туров «железнодорожники» с 47 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. «Ростов» с 35 баллами находится на восьмой строчке.