Прогноз на матч Локомотив — Ростов: ждать ли смену лидера в РФПЛ

«Локомотив» — «Ростов». Прогноз на матч 25-го тура российской Премьер-лиги (08.04.2018, 16:30 мск).

Московский «Локомотив» решил обострить интригу в чемпионской гонке осечкой в прошлом туре, и теоретически уже сегодня может случиться смена лидера в РФПЛ. Но всё в руках «железнодорожников» — они сами должны не позволить сделать этого, если добьются положительного результата в домашнем матче с «Ростовом». Букмекеры считают команду Юрия Сёмина фаворитом этой встречи, предлагая на её победу коэффициент 1.83.

Команда

"Локомотив"

35:17 "Ростов"

21:24 "Локомотив"

Московский «Локомотив» в осенней части чемпионата создал себе достаточно комфортный отрыв в Премьер-лиге от преследователей. Проблемой могла стать борьба на нескольких фронтах, но в плей-офф Лиги Европы «железнодорожники» смогли пройти только французскую «Ниццу» (3:2, 1:0), после чего с треском вылетели из еврокубков от испанского «Атлетико» (0:3, 1:5). В первом весеннем туре чемпионата «Локо» сыграл в приятную для себя ничью 0:0 со "Спартаком" (0:0), после чего в гостях был весьма уверенно обыгран «Урал» (2:0). Перед прошлым туром конкуренты «Локомотива» были крайне возмущены, что номинально выездной матч против «Амкара» будет играться на родном стадионе москвичей в Черкизово. Но команда Юрия Сёмина, несмотря на выигранный первый тайм, проиграла пермякам 1:2, ещё и потеряв получившего красную карточку Денисова

Не сыграет: Игорь Денисов (дисквалифицирован).

"Ростов"

Валерий Карпин не выиграл ни одного из первых четырёх матчей в качестве главного тренера «Ростова», и команда оказалась в опасной зоне переходных матчей. Но такой вариант можно было предугадать — уж очень сложный календарь был у южан. Сперва ростовчане в гостях проиграли «Краснодару» (1:3), после чего была домашняя ничья с "Зенитом" (0:0). Перед двухнедельной паузой в чемпионате «жёлто-синие» неплохо выглядели в выездном матче с усилившимся тульским «Арсеналом» (2:2), ведя дважды по ходу матча. А в прошлом туре «Ростов» дома в упорной борьбе уступил московскому ЦСКА (1:2). Тем не менее перед матчем с «Локомотивом» в прессе появились слухи, что если «Ростов» сегодня проиграет, то Карпин будет уволен, а его заменит экс-тренер «Вердера» Виктор Скрипник

Ориентировочные составы

Где смотреть матч

Посмотреть матч «Локомотив» — «Ростов» можно на телеканале «Наш футбол» с 16:15 по московскому времени. Прямая текстовая этой встречи будет доступна на сайте LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

"Локомотив" любит и умеет играть против «Ростова», о чём свидетельствует статистика личных встреч: +27=15-5, разница мячей 76:32. Хотя в двух предыдущих сезонах ростовчане трижды обыгрывали «железнодорожников» и однажды матч закончился вничью. Но в нынешнем сезоне «Локо» сумел прервать свою безвыигрышную серию с «жёлто-синими», победив в Ростове-на-Дону с минимальным счётом 1:0, благодаря голу Эдера на последних секундах встречи.

Интересные факты

"Локомотив" имеет 5-матчевую беспроигрышную серию в домашних матчах чемпионата (+3=2-0, 8:2);

"Локомотив" пропустил 17 голов в чемпионате. Меньше только у «Зенита» (16);

"Локомотив" не забивал в ворота «Ростова» в двух предыдущих домашних матчах (0:2 и 0:0);

"Ростов" не выиграл ни одного матча в 2018-м году (+0=2-2, 4:7);

"Ростов" имеет 8-матчевую безвыигрышную серию в гостевых матчах чемпионата (+0=3-5, 5:13).

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"