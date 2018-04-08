Капитан «Краснодара»: навязали «Зениту» свою волю и победили

Защитник и капитана «Краснодара» Андреас Гранквист подвел итоги матча 25-го тура чемпионата России, в котором «быки» на выезде одержали победу над петербургским "Зенитом"

"Мы старались на протяжении всего матча играть в свою игру, контролировать мяч, быстро начинать атаки. Но в первом тайме это получалось далеко не всегда. «Зенит» создал много моментов, и мы добились успеха, пропустили всего один гол и ушли на перерыв при равном счете.

Это произошло за счет самоотверженной игры всей команды в защите, причем не только у своей штрафной, но и в середине поля. В некоторых эпизодах отлично сыграл наш вратарь, а пару раз нам просто повезло. Во втором тайме выровняли игру, уже лучше доставляли мяч до чужой штрафной и старались навязывать свою волю, что в конце и привело к голу", — цитирует Гранквиста газета «Известия»