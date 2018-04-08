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Чемпион СССР в составе «Зенита»: наш клуб стал болотом
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Чемпион СССР в составе «Зенита»: наш клуб стал болотом 

Газета.Ru 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Бывший футболист "Зенита", чемпион СССР 1984 года Борис Чухлов раскритиковал деятельность функционеров клуба и тренерского штаба команды. По его мнению, в команде необходимо делать акцент на собственных воспитанников. Слова эксперта приводит «Спорт уик-энд».
"Я думаю, что сейчас мы вообще лет на десять «Зенит» потеряли. Придет какой-нибудь другой тренер и скажет, что надо еще менять команду? Вы что творите? Смотрите, Максиму Канунникову и Павлу Могилевцу уже тоже не по 20 лет, они уже в других клубах играют, им скоро тоже пора будет заканчивать. А ведь могли играть у нас.
Мы потеряли команду на долгие годы. Сейчас надо закрыть глаза и делать все сначала, начиная с самой структуры. Сейчас «Зенит» — это реально болото. Меняем тренера, а толку?", — сказал Чухлов.
Ранее сообщалось, что «Зенит» в матче 25-го тура РФПЛ на своем поле потерпел поражение от «Краснодара» со счетом 1:2.
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