Чемпион СССР в составе «Зенита»: наш клуб стал болотом

Бывший футболист "Зенита" , чемпион СССР 1984 года Борис Чухлов раскритиковал деятельность функционеров клуба и тренерского штаба команды. По его мнению, в команде необходимо делать акцент на собственных воспитанников. Слова эксперта приводит «Спорт уик-энд».

"Я думаю, что сейчас мы вообще лет на десять «Зенит» потеряли. Придет какой-нибудь другой тренер и скажет, что надо еще менять команду? Вы что творите? Смотрите, Максиму Канунникову и Павлу Могилевцу уже тоже не по 20 лет, они уже в других клубах играют, им скоро тоже пора будет заканчивать. А ведь могли играть у нас.

Мы потеряли команду на долгие годы. Сейчас надо закрыть глаза и делать все сначала, начиная с самой структуры. Сейчас «Зенит» — это реально болото. Меняем тренера, а толку?", — сказал Чухлов.

Ранее сообщалось, что «Зенит» в матче 25-го тура РФПЛ на своем поле потерпел поражение от «Краснодара» со счетом 1:2.