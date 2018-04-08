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Константин Зырянов: «Перед каждым матчем говорю: „Просто играйте в футбол. Наслаждайтесь“
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Константин Зырянов: «Перед каждым матчем говорю: „Просто играйте в футбол. Наслаждайтесь“ 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Тренер «Зенита-2» Константин Зырянов после матча 31-го тура ФНЛ с «Кубанью» (0:1) остался доволен игрой. По его словам, от футбола нужно получать удовольствие.
— Второй матч подряд мы проигрываем в конце. Чуть-чуть не хватает. Нам очень нужны очки, поэтому терпим, стараемся, боремся как можем, — цитирует Зырянова официальный сайт "Зенита". — Поле было отличного качества. Игроки показывали хороший футбол. Обе команды пытались комбинировать. Думаю, болельщикам понравился матч. Мы стараемся прививать футболистам комбинационную игру. Если будем просить их просто пинать мяч вперед, то ничему их не научим. Просим их учиться через контроль мяча и ничего не бояться. Перед каждым матчем я им говорю: «Ребята, просто играйте в футбол. Наслаждайтесь. Будете наслаждаться — все будет получаться, и победы будут». Мы пытаемся раскрепостить игроков.
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