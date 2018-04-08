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Сарри: «Это было похоже на проклятие»
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Сарри: «Это было похоже на проклятие» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри прокомментировал волевую победу своей команды над «Кьево» (2:1). Решающий гол неаполитанцы забили в дополнительное время.
"Мы выиграли матч, который полностью заслуживали выиграть. Это было похоже на проклятие — мы нанесли 31 удар, не забили пенальти, попадали в перекладину. Это была одна из тех игр, когда команда всё делает правильно, но мяч не идет в ворота.
Однако в конце матча команда продолжала давить, и победа стала логичным завершением встречи. Было бы несправедливо проиграть", — цитирует Сарри Football Italia.
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