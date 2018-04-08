Сарри: «Это было похоже на проклятие»

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри прокомментировал волевую победу своей команды над «Кьево» (2:1). Решающий гол неаполитанцы забили в дополнительное время.

"Мы выиграли матч, который полностью заслуживали выиграть. Это было похоже на проклятие — мы нанесли 31 удар, не забили пенальти, попадали в перекладину. Это была одна из тех игр, когда команда всё делает правильно, но мяч не идет в ворота.

Однако в конце матча команда продолжала давить, и победа стала логичным завершением встречи. Было бы несправедливо проиграть", — цитирует Сарри Football Italia.