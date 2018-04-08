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«Бенфика» одолела «Виторию», благодаря спорному пенальти в добавленное время
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«Бенфика» одолела «Виторию», благодаря спорному пенальти в добавленное время 

Чемпионат.com 1 час назад
Футболисты лиссабонской «Бенфики» обыграли на выезде «Виторию Сетубал» в матче 29-го тура чемпионата Португалии.
Встреча, прошедшая в субботу в Сетубале, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У победителей дублем отметился мексиканский нападающий Рауль Хименес, забивший второй мяч после спорного пенальти в компенсированное время. У хозяев отличился Жоау Перрейра.
Для «Бенфики» эта победа стала 9-й подряд. Команда занимает первое место в турнирной таблице с 74 очками после 29 туров, опережая на 4 очка ближайшего конкурента — «Порту», у которого матч в запасе.
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