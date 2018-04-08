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И. Коновалов: буду и дальше делать всё, чтобы «Рубин» одерживал победы
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И. Коновалов: буду и дальше делать всё, чтобы «Рубин» одерживал победы 

Чемпионат.com 1 час назад
Полузащитник казанского «Рубина» Игорь Коновалов поделился впечатлениями от победы своей команды над «Ахматом» в матче 25-го тура чемпионата России со счётом 3:2.
«Конечно, очень неприятно начинать игру, пропуская гол на первой же минуте. Но здорово, что смогли проявить характер, наладили контроль мяча и переломили ход матча. Получилось забить хорошие голы. Особенно красивой была комбинация, в результате которой мы сравняли счёт. Самое главное, что смогли победить и взять три очка. Это заслуга всей команды. Что касается меня, то очень рад приносить пользу команде, эмоции только положительные. Буду и в дальнейшем полностью выкладываться на поле и делать всё, чтобы «Рубин» одерживал победы и набирал очки», — сказал Коновалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
21-летний Коновалов является футболистом молодёжной сборной России. Игра против «Ахмата» стала для него второй в основном составе казанского «Рубина» в матчах чемпионата России.
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