И. Коновалов: буду и дальше делать всё, чтобы «Рубин» одерживал победы

«Конечно, очень неприятно начинать игру, пропуская гол на первой же минуте. Но здорово, что смогли проявить характер, наладили контроль мяча и переломили ход матча. Получилось забить хорошие голы. Особенно красивой была комбинация, в результате которой мы сравняли счёт. Самое главное, что смогли победить и взять три очка. Это заслуга всей команды. Что касается меня, то очень рад приносить пользу команде, эмоции только положительные. Буду и в дальнейшем полностью выкладываться на поле и делать всё, чтобы «Рубин» одерживал победы и набирал очки», — сказал Коновалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

21-летний Коновалов является футболистом молодёжной сборной России. Игра против «Ахмата» стала для него второй в основном составе казанского «Рубина» в матчах чемпионата России.