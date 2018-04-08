«Локомотив» — «Ростов»: онлайн трансляция — в 16.30

8 апреля, в воскресенье, состоится один из центральных матчей 25-го тура премьер-лиги между "Зенитом" и «Краснодаром». «Локо» — лидер чемпионата и имеет на два очка больше и на одну игру меньше, чем "Спартак" . «Ростов» — 12-й и в двух очках от зоны вылета. Игра команд состоится в субботу и начнется в 16.30 по московскому времени.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча «Локомотив» — «Ростов».

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Прямая трансляция матча «Локомотив» — «Ростов».