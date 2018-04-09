Фарфан, повиснувший на Макееве, и разборки после свистка. Фотообзор из Черкизово

8 апреля на стадионе «РЖД Арена» в Москве в матче 25-го тура российской Премьер-Лиги «Локомотив» победил «Ростов» со счётом 1:0. Фоторепортаж с матча «Локомотив» — «Ростов» подготовлен специальным фотокорреспондентом «Чемпионата» Алёной Сахаровой.