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Яковлев: надеюсь, «Анжи» обыграет «Спартак», нам необходимы очки
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Яковлев: надеюсь, «Анжи» обыграет «Спартак», нам необходимы очки 

Чемпионат.com 1 час назад
Нападающий «Анжи» Павел Яковлев поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в 25-м туре РФПЛ. Игра пройдёт сегодня, 8 апреля.
«Конечно, «Спартак» — это не чужой для меня клуб. Это родная команда, которая дала мне практически всё, что у меня сейчас есть. Конечно, в предстоящем матче будет много борьбы. Нам необходимы очки, как и «Спартаку».
Думаю, будет интересная игра. Надеюсь, что мы выиграем. Главное — от игры к игре идти с положительным результатом, настраивать себя только на победу. Сейчас важен каждый матч. Нужно брать очки, не обращая внимания на другие команды. Мы на конкурентов не смотрим, смотрим на только на свою игру», — сказал Яковлев в эфире телеканала «Наш футбол».
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