Бушманов: «Заметно, что Головин хочет оказаться в более сильном чемпионате»

"Головин как минимум он входит в число ведущих игроков ЦСКА. Кроме того, подобный статус он обретает в сборной России. На каждый матч выходит предельно мотивированным. Заметно, что он хочет оказаться в более сильном чемпионате и выступать за именитый коллектив. Надеюсь, он будет продолжать выкладываться в каждой встрече", — сказал Бушманов.

В ближайшем туре чемпионата России ЦСКА встретится с «Динамо». Матч состоится 9 апреля, начало — 19:30 мск.