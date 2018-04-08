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Бушманов: «Заметно, что Головин хочет оказаться в более сильном чемпионате»
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Бушманов: «Заметно, что Головин хочет оказаться в более сильном чемпионате» 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Главный тренер молодёжной сборной России Евгений Бушманов высоко оценил потенциал полузащитника ЦСКА Александра Головина.
"Головин как минимум он входит в число ведущих игроков ЦСКА. Кроме того, подобный статус он обретает в сборной России. На каждый матч выходит предельно мотивированным. Заметно, что он хочет оказаться в более сильном чемпионате и выступать за именитый коллектив. Надеюсь, он будет продолжать выкладываться в каждой встрече", — сказал Бушманов.
В ближайшем туре чемпионата России ЦСКА встретится с «Динамо». Матч состоится 9 апреля, начало — 19:30 мск.
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