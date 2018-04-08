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Виллаш-Боаш: «Когда вы приглашаете Луческу и Манчини — ждете борьбы за золото»
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Виллаш-Боаш: «Когда вы приглашаете Луческу и Манчини — ждете борьбы за золото» 

SPORT24.ru 1 час назад
Бывший тренер ”Зенита” Андре Виллаш-Боаш поделился мнением о проблемах петербуржцев в последних сезонах. «Зенит» не становился чемпионом России с 2015 года и сейчас идет пятым в турнирной таблице.
”Да, позиции «Зенита» в чемпионате России сейчас не очень радуют. Когда вы приглашаете таких опытных тренеров как Луческу и Манчини, вы ждете, что будете бороться за золото. Вообще для «Зенита» очень важно быть в Лиге чемпионов. Как фанат питерского клуба, могу только надеяться, что команда сыграет в этом турнире в следующем сезоне.
Что меня удивило в ситуации с «Зенитом», так это то, как быстро распалась чемпионская команда. Из моего состава остались лишь трое: Лодыгин, Смольников и Кришито. Это очень странно”, — сказал Виллаш-Боаш «РГ»:https://rg.ru.
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