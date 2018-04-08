«Интер» лишился теоретических шансов на победу в Серии А

«Интер» проиграл «Торино» (0:1) в матче 31-го тура чемпионата Италии. "Нерадзурри" отстают от «Ювентуса» на 22 очка за 7 туров до завершения сезона. Таким образом, «Интер» лишился теоретических шансов на Скудетто.