Тренер «Урала» Тарханов удовлетворен ничьей в матче с «Тосно»

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов прокомментировал результаты матча 25-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с «Тосно». Об этом сообщает «Советский спорт».

"Удовлетворение есть, что не проиграли, хотя концовку могли выиграть. Моменты были, могли повести в счете. Но в итоге ничья", — заявил Тарханов в эфире канала «Наш футбол».

Тренер также рассказал о подготовке команды к матчу со "Спартаком"

"Игра в целом была равной. По поводу пенальти, с которого нам забили: его надо смотреть. Впереди у нас очень важный матч со «Спартаком». Будем готовиться", — подчеркнул специалист.