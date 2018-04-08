Тренер «Урала» Тарханов удовлетворен ничьей в матче с «Тосно» 

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов прокомментировал результаты матча 25-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с «Тосно». Об этом сообщает «Советский спорт».
"Удовлетворение есть, что не проиграли, хотя концовку могли выиграть. Моменты были, могли повести в счете. Но в итоге ничья", — заявил Тарханов в эфире канала «Наш футбол».
Тренер также рассказал о подготовке команды к матчу со "Спартаком".
"Игра в целом была равной. По поводу пенальти, с которого нам забили: его надо смотреть. Впереди у нас очень важный матч со «Спартаком». Будем готовиться", — подчеркнул специалист.
Ранее "Урал" вырвал ничью в матче 25-го тура чемпионата России по футболу против «Тосно».