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Виллаш-Боаш: «Я всегда буду фанатом „Зенита“
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Виллаш-Боаш: «Я всегда буду фанатом „Зенита“ 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Бывший тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш заявил, что он по-прежнему поддерживает петербургский клуб.
"Насчет возвращения пока точно сказать ничего не могу. Да, позиции «Зенита» в чемпионате России сейчас не очень радуют. Когда вы приглашаете таких опытных тренеров как Луческу и Манчини, вы ждете, что будете бороться за золотые медали. Вообще для «Зенита» очень важно быть в Лиге Чемпионов. Как фанат питерского клуба, могу только надеяться, что команда сыграет в этом турнире в следующем сезоне.
Я поддерживаю команды, с которыми мы хорошо расстались. Как вы помните, у меня были определенные сложности в той же Англии. Но что касается «Зенита», то да — я всегда буду фанатом этого клуба. То же самое могу сказать о «Порту», — приводят слова португальца российские СМИ.
Напомним, что 40-летний Виллаш-Боаш тренировал «Зенит» с 2014 по 2016 годы и по одному разу выиграл с клубом чемпионат, Кубок и Суперкубок России.
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