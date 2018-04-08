Карпин: игроков «Ростова» нервирует место в зоне переходных матчей

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал гостевое поражение от «Локомотива» (0:1) в матче 25-го тура РФПЛ.

«Сегодня доволен игрой в обороне. Моментов до гола не было. С углового была одна штанга, а больше ни одной опасности у наших ворот и близко не было. Поэтому игрой в обороне доволен, а вот игрой в атаке нет. Проблемы там остаются, поэтому выход из обороны, мягко говоря, не получался.

Конечно, команду нервирует место в зоне переходных матчей. Успокаиваем, как можем. В следующем матче будет непросто, но выигрывать, естественно, надо. Просто ни с кем не бывает», — сказал Карпин в эфире телеканала «Наш футбол».