Валерий Карпин: «Сыграем от обороны или в атаку? А когда мы в атаку играли?»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в преддверии матча 25-го тура чемпионата России против «Локомотива» выразил мнение, что поражение железнодорожников от «Амкара» в предыдущем туре может создать дополнительные трудности его команды.

— Сегодня не играет Сигурдарсон, на поле выйдет Дядюн. Как изменится игра команды?

— Никак не изменится.

— То есть те же функции будет выполнять Дядюн?

— Да, конечно.

— Сегодня на поле не выйдет Игорь Денисов. Вам будет проще?

— Не думаю, что проще. Тарасов выходит, будет так же тяжело.

— В прошлом туре «Амкар» победил «Локо». Собираетесь как-то использовать эту победу?

— Они не много дали сделать «Локомотиву» в атаке. Но это вина и «Локомотива». Для нас это наверное даже хуже — сейчас у железнодорожников нет права на ошибку.

— Вы сегодня от обороны сыграете или в атаку?

— А когда мы в атаку играли?

Матч «Локомотив» — «Ростов» начнется в 16.30 по московскому времени. «СЭ» проведет его онлайн-трансляцию.