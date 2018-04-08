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Валерий Карпин: «Сыграем от обороны или в атаку? А когда мы в атаку играли?»
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Валерий Карпин: «Сыграем от обороны или в атаку? А когда мы в атаку играли?» 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в преддверии матча 25-го тура чемпионата России против «Локомотива» выразил мнение, что поражение железнодорожников от «Амкара» в предыдущем туре может создать дополнительные трудности его команды.
— Сегодня не играет Сигурдарсон, на поле выйдет Дядюн. Как изменится игра команды?
— Никак не изменится.
— То есть те же функции будет выполнять Дядюн?
— Да, конечно.
— Сегодня на поле не выйдет Игорь Денисов. Вам будет проще?
— Не думаю, что проще. Тарасов выходит, будет так же тяжело.
— В прошлом туре «Амкар» победил «Локо». Собираетесь как-то использовать эту победу?
— Они не много дали сделать «Локомотиву» в атаке. Но это вина и «Локомотива». Для нас это наверное даже хуже — сейчас у железнодорожников нет права на ошибку.
— Вы сегодня от обороны сыграете или в атаку?
— А когда мы в атаку играли?
Матч «Локомотив» — «Ростов» начнется в 16.30 по московскому времени. «СЭ» проведет его онлайн-трансляцию.
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