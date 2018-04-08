Раде Дугалич: «Впереди пять матчей и побеждать нужно в каждом»

Защитник «Тосно» Раде Дугалич поделился впечатлениями от матча 25-го тура чемпионата России против «Урала» (2:2). По словам серба, команде необходимо выигрывать во всех оставшихся матчах.

— Пропускаем в конце первого тайма, потом в конце матча. Сейчас мы очень огорчены.

— Была установка на быстрый гол?

— Нет, надо было побеждать, чтобы подняться в турнирной таблице. Но впереди еще пять матчей и в каждом из них нужно побеждать.

— Соперник много раз применял мелкий фол. Это сказалось на вашей игре?

— Не думаю. Мы вели игру, атаковали на протяжении в его матча и в итоге получили эти голы. Это грустно.

— Это связано с расслабленностью?