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Андре Виллаш-Боаш: «Фалькао был готов перейти в „Зенит“
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Андре Виллаш-Боаш: «Фалькао был готов перейти в „Зенит“ 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бывший главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш в интервью «РГ» отметил, что колумбийский форвард Радамель Фалькао мог оказаться в команде летом 2014 года. Сделка не осуществилась из-за ограничений по финансовому фейр-плей.
— Когда возник вариант с «Зенитом», сразу согласились?
— Да. Это было в марте 2014 года перед ответным матчем с «Боруссией» в Лиге чемпионов. Спаллетти был уволен, команду тренировал Семак. Мы сразу договорились с руководством «Зенита» о встрече. Все прошло здорово, мы согласились работать вместе. Но кто мог тогда знать, что всего через год мы столкнемся с финансовым фейр-плей. А ведь у нас были проекты по усилению «Зенита».
— Вы говорите о приглашении звезд?
— Конечно. Я сразу сказал руководителям «Зенита», что могу позвать в команду топ-игроков. Их это впечатлило.
— О каких игроках шла речь, если не секрет?
— Фалькао. Я очень хотел видеть его у нас.
— А он готов был перейти в «Зенит»?
— Да. Но ничего не получилось из-за финансового фейр-плей. При этом у нас все равно была неплохая трансферная компания тем летом. Хави Гарсия, Гарай, Могилевец — это сильные футболисты. Кстати, я до сих пор жалею, что мне не удалось сходу выиграть чемпионат России. А ведь у нас были все шансы. Если бы не тот домашний матч с «Динамо», когда мы уступили 2:4.
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