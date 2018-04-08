Андре Виллаш-Боаш: «Фалькао был готов перейти в „Зенит“

Бывший главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш в интервью «РГ» отметил, что колумбийский форвард Радамель Фалькао мог оказаться в команде летом 2014 года. Сделка не осуществилась из-за ограничений по финансовому фейр-плей.

— Когда возник вариант с «Зенитом», сразу согласились?

— Да. Это было в марте 2014 года перед ответным матчем с «Боруссией» в Лиге чемпионов. Спаллетти был уволен, команду тренировал Семак. Мы сразу договорились с руководством «Зенита» о встрече. Все прошло здорово, мы согласились работать вместе. Но кто мог тогда знать, что всего через год мы столкнемся с финансовым фейр-плей. А ведь у нас были проекты по усилению «Зенита».

— Вы говорите о приглашении звезд?

— Конечно. Я сразу сказал руководителям «Зенита», что могу позвать в команду топ-игроков. Их это впечатлило.

— О каких игроках шла речь, если не секрет?

— Фалькао. Я очень хотел видеть его у нас.

— А он готов был перейти в «Зенит»?

— Да. Но ничего не получилось из-за финансового фейр-плей. При этом у нас все равно была неплохая трансферная компания тем летом. Хави Гарсия, Гарай, Могилевец — это сильные футболисты. Кстати, я до сих пор жалею, что мне не удалось сходу выиграть чемпионат России. А ведь у нас были все шансы. Если бы не тот домашний матч с «Динамо», когда мы уступили 2:4.