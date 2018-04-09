Андре Виллаш-Боаш удивлен тем, что творится в нынешнем «Зените»

В интервью « Российской газете » он сказал, что в «Зените» осталось мало топ-игроков, и он не понимает, почему так произошло.

«Из моего состава остались лишь трое — Лодыгин, Смольников и Кришито. Это очень странно», — заявил Виллаш-Боаш.

Напомним, футбольная общественность требует немедленной отставки нынешнего главного тренера «Зенита» Роберто Манчини и рассмотрения вопроса об уходе президента клуба Сергея Фурсенко. Болельщики сине-бело-голубых считают, что эти люди виновны в чудовищном провале питерской команды в нынешнем чемпионате России.