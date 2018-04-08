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Игнатьев ответил «Конечно» на вопрос «Выиграете?»
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Игнатьев ответил «Конечно» на вопрос «Выиграете?» 

Спорт-Экспресс 54 минуты назад
Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев в перерыва матча 25-го тура РФПЛ против «Ростова» выразил уверенность в победе своего клуба. Первый тайм команды закончили со счетом 0:0.
— Тяжело созидать, когда вся команда обороняется, — сказал в эфире канала «Наш футбол» Игнатьев. — У «Ростова» это хорошо получается. Надеюсь, во втором тайме попытаемся создать опасные моменты.
— Что нужно сделать, чтобы взломать такую игру?
— Чуть-чуть креатива, где-то индивидуальное мастерство — и тогда будет гол.
— Выиграете?
— Конечно.
Трансляция матча «Локомотив» — «Ростов»
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