Игнатьев ответил «Конечно» на вопрос «Выиграете?»

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев в перерыва матча 25-го тура РФПЛ против «Ростова» выразил уверенность в победе своего клуба. Первый тайм команды закончили со счетом 0:0.

— Тяжело созидать, когда вся команда обороняется, — сказал в эфире канала «Наш футбол» Игнатьев. — У «Ростова» это хорошо получается. Надеюсь, во втором тайме попытаемся создать опасные моменты.

— Что нужно сделать, чтобы взломать такую игру?

— Чуть-чуть креатива, где-то индивидуальное мастерство — и тогда будет гол.

— Выиграете?

— Конечно.

Трансляция матча «Локомотив» — «Ростов»