Игнатьев ответил «Конечно» на вопрос «Выиграете?» 

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев в перерыва матча 25-го тура РФПЛ против «Ростова» выразил уверенность в победе своего клуба. Первый тайм команды закончили со счетом 0:0.
— Тяжело созидать, когда вся команда обороняется, — сказал в эфире канала «Наш футбол» Игнатьев. — У «Ростова» это хорошо получается. Надеюсь, во втором тайме попытаемся создать опасные моменты.
— Что нужно сделать, чтобы взломать такую игру?
— Чуть-чуть креатива, где-то индивидуальное мастерство — и тогда будет гол.
— Выиграете?
— Конечно.
Трансляция матча «Локомотив» — «Ростов»