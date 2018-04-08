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«Локомотив» упрочил лидерство в чемпионате России по футболу
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«Локомотив» упрочил лидерство в чемпионате России по футболу 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Московский «Локомотив» одержал победу над «Ростовом» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу. Встреча в Черкизове завершилась с минимальным счетом — 1:0.
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